أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط

ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز”، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد” عادت إلى منطقة الشرق الأوسط برفقة مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن الحاملة عبرت قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر، في إطار تحركات عسكرية أمريكية متزايدة في المنطقة، مشيرة إلى أنها انضمت إلى حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” المنتشرة في شمال بحر العرب، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

وكانت “جيرالد فورد” قد خرجت من العمليات القتالية في وقت سابق بعد تعرضها لحريق في منطقة المغسلة الرئيسية على متنها خلال شهر مارس الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالمنطقة، مع استمرار الولايات المتحدة في فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وهو ما تعتبره طهران تصعيداً وانتهاكاً لوقف إطلاق النار، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وفي السياق السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ممثلين عن واشنطن سيتوجهون إلى إسلام آباد لاستكمال المحادثات مع إيران، بينما تكثف باكستان جهودها الدبلوماسية لدفع مسار التفاوض، وسط ترقب لجولة جديدة من المباحثات قد تُعقد خلال الأيام المقبلة، في وقت لم تحسم فيه طهران بعد مشاركتها الرسمية.