مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، إقامة عدد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية حول العالم، حيث تتجه أنظار عشاق اللعبة إلى مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، إلى جانب قمة آسيوية منتظرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين كبار الأندية.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تتواصل منافسات الجولة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق كريستال بالاس نظيره وست هام في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحظى المباراة باهتمام كبير نظرًا لتقارب مستوى الفريقين ورغبة كل منهما في تحسين موقعه بجدول الترتيب، في لقاء يُتوقع أن يشهد ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وتُنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

مباريات الدوري الإيطالي

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي فريق ليتشي مع فيورنتينا في مواجهة تنطلق في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

وتُعد المباراة مهمة للفريقين في إطار صراع تحسين المراكز، حيث يسعى فيورنتينا لمواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يأمل ليتشي في تحقيق نتيجة مفاجئة على أرضه وبين جماهيره.

وتُذاع المباراة عبر قناة AD Sports 1 HD ضمن تغطية مميزة للدوري الإيطالي.

دوري أبطال آسيا للنخبة

وعلى الصعيد الآسيوي، تتجه الأنظار إلى المواجهة القوية التي تجمع بين فيسيل كوبي الياباني والنادي الأهلي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة نظرًا لقوة الفريقين وطموح كل منهما في مواصلة المشوار القاري نحو الأدوار المتقدمة، حيث تُعد من أبرز مواجهات اليوم.

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 مع تغطية موسعة وتحليل فني شامل