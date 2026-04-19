موعد مباراة صن دوانز والجيش الملكي في نهائى دوري أبطال إفريقيا

حسم ماميلودي صن داونز تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، بعد تفوقه على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في نصف النهائي.

موعد مباراتي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراتي صن داونز و الجيش الملكي ، يوم 15 مايو ذهابا و24 مايو إيابا.

وبهذا الإنجاز، يواصل صن داونز كتابة التاريخ بتأهله إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، في تأكيد على استمرارية نتائجه القوية على الساحة القارية.

كما يواصل المدرب ميجيل كاردوزو حضوره اللافت في البطولة، بعدما بلغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي مع أكثر من فريق، رغم خسارته في نسخ سابقة مع الترجي أمام الأهلي، ومع صن داونز أمام بيراميدز.



