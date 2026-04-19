موعد مباراة الأهلي وكامبالا الأوغندي في ثمن نهائي أفريقيا لسيدات الطائرة

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره كامبالا الأوغندى اليوم الأحد، في إطار ثمن نهائي بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة التي يستضيفها النادي الأهلي علي أرضه ووسط جماهيره .

موعد مباراة الأهلي و بطل أوغندا

تقام مباراة الأهلي أمام بطل أوغندا في تمام السابعة مساء اليوم الأحد في دور الـ 16 من بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدور الأول بالمجموعة الأولي بالفوز علي كلا من، الكحول الإثيوبي في ضربة البداية بنتيجة 3-0، ثم مايو كاني الكاميروني وبعده ديكارت الإيفواري بنفس النتيجة.

وتشهد هذه النسخة اعتذار فريق الزمالك، حامل اللقب، لمدة 3 نسخ متتالية، فيما اعتذر سبورتنج أيضا عن المشاركة.

قائمة فريق سيدات طائرة الأهلى

تضم قائمة سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في هذه البطولة كلا من، آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.