منطق ترامب في التفاوض مع إيران.. هل تتسبب تهديداته في إفشال المفاوضات؟

قال الدكتور جاسم تقي، رئيس مركز باب للدراسات الاستراتيجية، إن منطق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتسم بطابع استفزازي، ولا يعكس أسلوب طرف يسعى إلى إقناع الطرف الآخر خلال المباحثات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن طرح خيارين فقط—إما وقف المفاوضات أو مواجهة الحرب—هو منطق غير مقبول، ما يثير الشكوك حول جدية الموقف الأمريكي، لافتًا إلى أن هذا الأسلوب يعكس نهج ترامب القائم على التهديد، وكثرة التصريحات المتناقضة، وهو ما يدفع إيران إلى عدم التعامل معه بجدية.

وفيما يتعلق بالمحادثات التي جرت بين ترامب ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، إلى جانب وزير الدفاع ووزير الخزانة، قبل الإعلان عن جولة ثانية في إسلام آباد، أشار تقي إلى أن باكستان بذلت جهودًا كبيرة لاحتواء التصعيد، معتبرا أن أبرز دليل على ذلك هو نشاط عاصم منير وزيارته إلى طهران ولقاؤه بالقيادات هناك، ما ساهم في تهيئة الأجواء للجولة الثانية من المباحثات.

واختتم بالقول إن أسلوب ترامب، الذي وصفه بأسلوب القائم على التهديد وكثرة الكلام، كان عاملًا رئيسيًا في تعقيد المشهد وإفساد مسار التفاهمات.

