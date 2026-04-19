رئيس المطورين العقاريين: ارتفاع أسعار الحديد من 20% الى 25% خلال الفترة الأخيرة

قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن أسعار الحديد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة تراوح بين 20% و25%، ما ينعكس على تكلفة البناء وسوق التطوير العقاري.

وأوضح محمد البستاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 900 ألف وحدة سكنية سنويًا، في ظل طلب مرتفع، حيث يحتاج أكثر من نصف المواطنين إلى العقار بغرض السكن، بينما يتجه الجزء الآخر لاستخدامه كمقرات إدارية.

ونصح محمد البستاني، المواطنين بضرورة الالتزام بالأسعار المنطقية عند شراء العقارات، وعدم الانسياق وراء الأسعار المبالغ فيها، مع التأكيد على اختيار المطورين الموثوقين لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالتعاقدات، وأكد أن قطاع العقارات يشهد نموًا خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع استمراره مستقبلًا، مشيرًا إلى أن سوق العقارات في مصر يعد من أكثر الأسواق إقبالًا، مدفوعًا بحالة الاستقرار الأمني وتطور مشروعات البنية التحتية.

ولفت محمد البستاني، إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين فيما يخص العقارات تراجعت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن شدة المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع باتت تنعكس على الأسعار بشكل يصب في مصلحة المواطن، من خلال تنوع العروض وأنظمة السداد.