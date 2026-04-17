سوق مواد البناء.. استقرار أسعار الحديد وتباين محدود في الأسمنت



سادت حالة من الاستقرار النسبي في سوق مواد البناء داخل مصر خلال تعاملات اليوم السبت، مع تسجيل ثبات في أسعار الحديد وتباين طفيف في أسعار الأسمنت بين الشركات المنتجة، وسط توازن واضح بين العرض والطلب في السوق المحلي.



وشهدت أسعار الحديد استقرارًا عند مستوياتها الحالية، حيث استقر الطن داخل السوق المحلي عند نطاق يتراوح بين 37 ألفًا و40 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يضاف إليها تكاليف النقل وهوامش التوزيع لتصل إلى المستهلك النهائي.



أسعار الحديد اليوم:



حديد عز: 40,000 جنيه للطن

حديد بشاي: 39,500 جنيه للطن

حديد السويس: 39,000 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن

حديد الجارحي: 38,000 جنيه للطن

حديد العتال: 38,200 جنيه للطن

حديد المعادي: 38,000 جنيه للطن

حديد سرحان: 37,800 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن

حديد عطية: 37,500 جنيه للطن

وفي سوق الأسمنت، سجلت الأسعار حالة من الاستقرار مع تحركات محدودة بين الشركات، حيث تراوح سعر الطن بين 3,700 و4,200 جنيه وفقًا لنوع المنتج والشركة المصنعة.



أسعار الأسمنت اليوم:

أسمنت السويدي: 4,200 جنيه للطن

أسمنت المسلح: 4,050 جنيهًا للطن

أسمنت النصر: 4,000 جنيه للطن

أسمنت حلوان: 4,000 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل: 3,950 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3,950 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري: 3,900 جنيه للطن

أسمنت الفهد: 3,800 جنيه للطن

أسمنت العامرية: 3,920 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 3,980 جنيهًا للطن

ويرجع هذا الاستقرار إلى حالة التوازن في السوق بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب من شركات المقاولات والمشروعات العقارية، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج، ما انعكس على هدوء حركة الأسعار خلال الفترة الحالية.