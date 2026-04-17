الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سوق مواد البناء.. استقرار أسعار الحديد وتباين محدود في الأسمنت

ولاء عبد الكريم


سادت حالة من الاستقرار النسبي في سوق مواد البناء داخل مصر خلال تعاملات اليوم السبت، مع تسجيل ثبات في أسعار الحديد وتباين طفيف في أسعار الأسمنت بين الشركات المنتجة، وسط توازن واضح بين العرض والطلب في السوق المحلي.
 

وشهدت أسعار الحديد استقرارًا عند مستوياتها الحالية، حيث استقر الطن داخل السوق المحلي عند نطاق يتراوح بين 37 ألفًا و40 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يضاف إليها تكاليف النقل وهوامش التوزيع لتصل إلى المستهلك النهائي.
 

أسعار الحديد اليوم:


حديد عز: 40,000 جنيه للطن
حديد بشاي: 39,500 جنيه للطن
حديد السويس: 39,000 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد الجارحي: 38,000 جنيه للطن
حديد العتال: 38,200 جنيه للطن
حديد المعادي: 38,000 جنيه للطن
حديد سرحان: 37,800 جنيه للطن
حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن
حديد عطية: 37,500 جنيه للطن
وفي سوق الأسمنت، سجلت الأسعار حالة من الاستقرار مع تحركات محدودة بين الشركات، حيث تراوح سعر الطن بين 3,700 و4,200 جنيه وفقًا لنوع المنتج والشركة المصنعة.
 

أسعار الأسمنت اليوم:

أسمنت السويدي: 4,200 جنيه للطن
أسمنت المسلح: 4,050 جنيهًا للطن
أسمنت النصر: 4,000 جنيه للطن
أسمنت حلوان: 4,000 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل: 3,950 جنيهًا للطن
أسمنت السويس: 3,950 جنيهًا للطن
أسمنت العسكري: 3,900 جنيه للطن
أسمنت الفهد: 3,800 جنيه للطن
أسمنت العامرية: 3,920 جنيهًا للطن
أسمنت المخصوص: 3,980 جنيهًا للطن
ويرجع هذا الاستقرار إلى حالة التوازن في السوق بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب من شركات المقاولات والمشروعات العقارية، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج، ما انعكس على هدوء حركة الأسعار خلال الفترة الحالية.

