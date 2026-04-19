أسعار مواد البناء اليوم الأحد.. الحديد 38 ألف جنيه والأسمنت 4200 جنيه

شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وسط ترقب من جانب المتعاملين لأي تغيرات جديدة في سوق مواد البناء.

وسجل متوسط سعر طن الحديد اليوم نحو 38 ألف جنيه، فيما بلغ متوسط سعر الأسمنت قرابة 4200 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديث، جاءت أسعار الحديد في السوق المحلية ضمن نطاق يتراوح بين 37200 و39500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، على أن يصل السعر إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه للطن، تختلف حسب المحافظة ونوع الشركة.

ووفقاً لآخر تحديث جاءت أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:

حديد عز: 39200 جنيه

حديد بشاي: 39500 جنيه

حديد المصريين: 37500 جنيه

حديد الجارحي: 39200 جنيه

الجيوشي للصلب: 37500 جنيه

حديد السويس للصلب: 37500 جنيه

حديد المراكبي: 39200 جنيه

حديد العشري: 37500 جنيه

ويُعد الحديد من الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ما يجعل استقرار أسعاره عنصرًا مهمًا في تحديد تكاليف المشروعات خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد الأسمنت، سجلت الأسعار حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الطن نحو 4200 جنيه، في ظل حالة من الهدوء النسبي بالسوق بعد تحركات سابقة في الأسعار.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي: