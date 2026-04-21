تفاصيل انقلاب تريلا وتهشم 6 سيارات وإتلاف سور فندق مينا هاوس بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انقلاب سيارة نقل تريلا وتسببها في تهشم عدد من السيارات أمام فندق مينا هاوس بمنطقة الهرم.

وتبين من التحريات أن السيارة كان ملحق بها مقطورة محملة 5 طن من أعلاف الحيونات، وتسبب انقلابها في تلفيات بسور فندق ماريوت مينا هاوس وتهشم 6 سيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة نقل بمقطورة بمنطقة الهرم، وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بـ 50 طن من أعلاف الحيونات اختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب عطل بالفرامل مما أدى إلى سقوط المقطوره على يمين الطريق واحداث تلفيات بسور فندق ماريوت مينا هاوس و ثني عامود إنارة وتهشم 6 سيارات ملاكى دون خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.