طالبه بالأتعاب فضربه بالكتر.. إصابة محام بجرح قطعي بالوجه في الطالبية

كشفت مديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة تعدٍ أسفرت عن إصابة محامٍ بجرح قطعي في الوجه والأذن بمنطقة الطالبية، وذلك عقب بلاغ بالواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من محامٍ حر مصاب، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء من قبل سباك باستخدام سلاح أبيض “كتر”، على خلفية خلاف مالي بينهما حول أتعاب قانونية.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلاف نشب عقب إنهاء إجراءات توكيل قضائي وعدم الاتفاق على الأتعاب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.