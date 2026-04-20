إخلاء سبيل ميار الببلاوي بكفالة 10 آلاف جنيه في دهس عامل خردة بالطالبية

أخلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية سبيل الاعلامية ميار الببلاوي بكفالة ١٠ آلاف جنيه في اتهامها بدهس عامل خردة بمنطقة الطالبية.

وجهت النيابة للاعلامية المتهمة تهمة الإصابة الخطأ، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات واقعة تصادم وقعت بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأسفر الحادث عن إصابة بائع خردة بإصابات بالغة، مع اتهامات لإعلامية شهيرة بالتسبب في الحادث والفرار من موقعه.

تلقت غرفة عمليات مستشفى الهرم بلاغًا باستقبال رجل في العقد السادس من العمر، مصابًا بكسر في الجمجمة، إثر حادث تصادم أعلى وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربي، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية لخطورة حالته وعدم إمكانية استجوابه.

وكشفت التحريات الأولية أن المصاب كان يقود مركبة “تروسيكل” وقت الحادث، قبل أن تصطدم به سيارة ملاكي بيضاء من الخلف، لاذت قائدتها بالهرب، فيما تبين لاحقًا أنها قامت بنقل المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ترسا ثم غادرت المكان.

وأفاد شقيق المصاب في أقواله أمام جهات التحقيق أن السيارة المتسببة في الواقعة كانت تقودها الإعلامية ميار الببلاوي، مشيرًا إلى أن شقيقه جرى نقله أكثر من مرة بين مستشفيات عقب الحادث.

وخلال سير التحريات، حضرت سيدة إلى قسم الشرطة، وتبين أنها شقيقة المتهمة وعضو بمجلس الشيوخ، وأكدت أن شقيقتها هي قائدة السيارة، مرجعة مغادرتها المستشفى إلى سوء حالتها النفسية عقب الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة دون قصد، مبررة فرارها من موقع الحادث بالارتباك النفسي.

تحرر المحضر اللازم وبإحالتها للنيابة العامة أصدرت قرارها السابق.