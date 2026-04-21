طريقة عمل الطعمية بدون قلي.. وصفة صحية مفاجئة بطعم أقرب للمطاعم

في ظل الاتجاه المتزايد نحو الأكل الصحي وتقليل الدهون في النظام الغذائي، يبحث الكثيرون عن بدائل للأكلات الشعبية التقليدية بطريقة أخف وأكثر فائدة، ومن أبرز هذه الأكلات الطعمية التي تُعد من أشهر الأطعمة في المطبخ المصري والعربي.

ومؤخرًا، انتشرت طريقة جديدة لتحضير الطعمية بدون قلي، كخيار صحي يناسب مرضى القلب، والراغبين بإنقاص الوزن، والأشخاص الذين يتجنبون الأطعمة المقلية، دون التخلي عن الطعم المميز الذي يشتهر به هذا الطبق الشعبي.

ما هي الطعمية بدون قلي؟

الطعمية أو الفلافل هي واحدة من أكثر الأكلات الشعبية انتشارًا، وتُصنع عادة من الفول المدشوش أو الحمص مع البهارات والثوم والبقدونس، ثم تُقلى في الزيت الساخن.

لكن في الطريقة الصحية الجديدة، يتم استبدال القلي بطرق طهي أخرى مثل الفرن أو القلاية الهوائية، مما يقلل نسبة الدهون بشكل كبير ويحافظ على القيمة الغذائية للطعام.

طريقة عمل الطعمية بدون قلي

المكونات:

2 كوب فول مدشوش منقوع

بصلة متوسطة

3 فصوص ثوم

حزمة بقدونس وكزبرة

ملح وكمون حسب الرغبة

رشة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

طريقة التحضير:

يتم نقع الفول لمدة لا تقل عن 8 ساعات ثم تصفيته جيدًا. يوضع الفول مع البصل والثوم والخضرة في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعمًا. يُضاف الملح والبهارات والبيكنج باودر ويُقلب جيدًا. يُشكل الخليط على هيئة أقراص صغيرة. تُرص الأقراص في صينية مدهونة بنقطة زيت خفيفة أو داخل القلاية الهوائية. يتم طهيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

لماذا تعتبر هذه الطريقة صحية؟

يشير خبير التغذية عبد الرحمن شمس، إلى أن تحضير الطعمية بدون قلي يقلل من كمية الدهون المشبعة التي تدخل الجسم، مما ينعكس إيجابيًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

كما أن هذه الطريقة تساعد على:

تقليل السعرات الحرارية

تقليل خطر زيادة الوزن

الحفاظ على القيمة الغذائية للفول

تقليل مشاكل الحموضة الناتجة عن القلي

رأي خبراء التغذية

أكد أخصائيي التغذية العلاجية عبد الرحمن شمس، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن تغيير طريقة الطهي من القلي إلى الفرن أو القلاية الهوائية يعد خطوة مهمة في تحسين نمط الغذاء اليومي، خاصة في المجتمعات التي تعتمد بشكل كبير على الأطعمة المقلية.

وأضاف أن الطعمية في صورتها الصحية يمكن أن تكون خيارًا مناسبًا لوجبة الإفطار أو العشاء دون التأثير السلبي على الصحة، بشرط الاعتدال في الكمية.

بين الطعم التقليدي والصحة

رغم أن الطعمية المقلية تتميز بطعمها المقرمش المحبب لدى الكثيرين، إلا أن الاتجاه الصحي الجديد يفرض نفسه بقوة، خاصة مع زيادة الوعي بمخاطر الدهون والزيوت المهدرجة.

وأكد شمس أن الطعمية المحضرة في الفرن أصبحت أقرب في الطعم من النسخة التقليدية، مع فارق كبير في الفائدة الصحية.