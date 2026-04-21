الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الطعمية بدون قلي.. وصفة صحية مفاجئة بطعم أقرب للمطاعم

أسماء عبد الحفيظ

في ظل الاتجاه المتزايد نحو الأكل الصحي وتقليل الدهون في النظام الغذائي، يبحث الكثيرون عن بدائل للأكلات الشعبية التقليدية بطريقة أخف وأكثر فائدة، ومن أبرز هذه الأكلات الطعمية التي تُعد من أشهر الأطعمة في المطبخ المصري والعربي.

ومؤخرًا، انتشرت طريقة جديدة لتحضير الطعمية بدون قلي، كخيار صحي يناسب مرضى القلب، والراغبين بإنقاص الوزن، والأشخاص الذين يتجنبون الأطعمة المقلية، دون التخلي عن الطعم المميز الذي يشتهر به هذا الطبق الشعبي.

ما هي الطعمية بدون قلي؟

الطعمية أو الفلافل هي واحدة من أكثر الأكلات الشعبية انتشارًا، وتُصنع عادة من الفول المدشوش أو الحمص مع البهارات والثوم والبقدونس، ثم تُقلى في الزيت الساخن.

لكن في الطريقة الصحية الجديدة، يتم استبدال القلي بطرق طهي أخرى مثل الفرن أو القلاية الهوائية، مما يقلل نسبة الدهون بشكل كبير ويحافظ على القيمة الغذائية للطعام.

طريقة عمل الطعمية بدون قلي

المكونات:

  • 2 كوب فول مدشوش منقوع
  • بصلة متوسطة
  • 3 فصوص ثوم
  • حزمة بقدونس وكزبرة
  • ملح وكمون حسب الرغبة
  • رشة بيكنج باودر
  • ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

طريقة التحضير:

  1. يتم نقع الفول لمدة لا تقل عن 8 ساعات ثم تصفيته جيدًا.
  2. يوضع الفول مع البصل والثوم والخضرة في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعمًا.
  3. يُضاف الملح والبهارات والبيكنج باودر ويُقلب جيدًا.
  4. يُشكل الخليط على هيئة أقراص صغيرة.
  5. تُرص الأقراص في صينية مدهونة بنقطة زيت خفيفة أو داخل القلاية الهوائية.
  6. يتم طهيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

 لماذا تعتبر هذه الطريقة صحية؟

يشير  خبير التغذية عبد الرحمن شمس، إلى أن تحضير الطعمية بدون قلي يقلل من كمية الدهون المشبعة التي تدخل الجسم، مما ينعكس إيجابيًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

كما أن هذه الطريقة تساعد على:

  • تقليل السعرات الحرارية
  • تقليل خطر زيادة الوزن
  • الحفاظ على القيمة الغذائية للفول
  • تقليل مشاكل الحموضة الناتجة عن القلي

 رأي خبراء التغذية

أكد أخصائيي التغذية العلاجية عبد الرحمن شمس، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن تغيير طريقة الطهي من القلي إلى الفرن أو القلاية الهوائية يعد خطوة مهمة في تحسين نمط الغذاء اليومي، خاصة في المجتمعات التي تعتمد بشكل كبير على الأطعمة المقلية.

وأضاف أن الطعمية في صورتها الصحية يمكن أن تكون خيارًا مناسبًا لوجبة الإفطار أو العشاء دون التأثير السلبي على الصحة، بشرط الاعتدال في الكمية.

بين الطعم التقليدي والصحة

رغم أن الطعمية المقلية تتميز بطعمها المقرمش المحبب لدى الكثيرين، إلا أن الاتجاه الصحي الجديد يفرض نفسه بقوة، خاصة مع زيادة الوعي بمخاطر الدهون والزيوت المهدرجة.

وأكد شمس أن الطعمية المحضرة في الفرن أصبحت أقرب في الطعم من النسخة التقليدية، مع فارق كبير في الفائدة الصحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

البرلمان يحيل طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لتنمية سيناء إلى اللجنة المختصة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

التأمينات والتصالح في مخالفات البناء.. رئيس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

בסיט و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد