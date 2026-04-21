أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري

لقطة من فيديو المشاجرة
ندى سويفى

حررت سيدة محضرا بقسم شرطة أكتوبر أول ضد أسرة كاملة "أب وزوجته وابنتيه" تتضرر فيه من إحداثهم تلفيات بسيارتها عقب الاصطدام بها ثم التعدي عليها بالسب والضرب في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر

وأرفقت السيدة مقطع فيديو أثبتت فيه الواقعة، وتفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة البلاغ. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد الواقعة بعد نشر السيدة له وأرفقته بمنشور روت فيه تفاصيل الواقعة وقالت: "النهارده الإثنين 20/4/2026 حوالي الساعة 8:04 مساءً، وأنا سايقة عربيتي ومعايا والدتي، وكنا واقفين قدام راية بعد الحصري بسبب زحمة شديدة جدًا، وسرعتي كانت بطيئة جدًا حوالي 4 كم/س.

فجأة عربية شيفروليه لانوس لونها رصاصي، راكب فيها راجل ومعاه أسرته (ست وبنتين)، كسرت عليّ من اليمين وخبطت في مراية عربيتي وكسرتها، رغم إني كنت ماشية بهدوء جدًا ومفيش أي احتكاك مني.

اتفاجئت إن واحدة من البنات اللي ورا بدأت تشتم بألفاظ بشعة جدًا ومن غير أي سبب، ولما حاولت أتكلم وأسألها بتتكلمي كده ليه، أبوها دخل يزعقلي بأسلوب صعب جدًا وغير محترم.

نزلت عشان أصور نمر العربية كإجراء طبيعي واحتياطي، فالراجل فهم الموضوع غلط وابتدوا يتعاملوا معايا بعدوانية شديدة، والبنت حاولت تنزل تتخانق معايا بس معرفتش عشان العربية كانت قافلة عليّ.

وأنا راجعة أركب عربيتي، الموضوع خرج عن السيطرة، وفضلوا يوجهوا شتايم وألفاظ خادشة جدًا، وفيه تحرش لفظي واضح ليا ولأهلي. الراجل كمان اتحرك بالعربية قدام شوية وهو لسه بيضايقني، ونزل صورني وصور نمر عربيتي، وابتدوا يهددوني بشكل صريح.

لما حاولت أوثق اللي بيحصل بالموبايل، البنت هاجمتني بشكل مباشر، وحاولت تشد الموبايل مني أكتر من مرة، وضربتني في راسي، وده يعتبر تعدي جسدي صريح ولولا تدخل راجل محترم كان موجود في المكان ومنعها، كانت الأمور ممكن تتطور بشكل أخطر.

اللي حصل ده مش مجرد خناقة طريق، ده تعدي لفظي وتحرش واعتداء جسدي و تهديد، وكل ده حصل وأنا مع والدتي وفي الشارع العام.

اتوجهت فورًا لقسم أول أكتوبر وحررت محضر بالواقعة، وكان في تعاون واضح من رجال الشرطة، وبانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية.

بطالب وزارة الداخلية بسرعة التحرك واتخاذ اللازم، لأن اللي حصل ده مينفعش يتسكت عليه، ولازم يكون فيه ردع لأي حد بيفكر يتعدى على الناس بالشكل ده.

ميدان الحصري مدينة 6 أكتوبر قسم شرطة أكتوبر أول

