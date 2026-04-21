أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟

كشف مصطفى يحيى، الناقد الرياضي في مجلة أكتوبر، أن الزمالك قادر على تخطي عتبة نادي بيراميدز في إطار مواجهتهما المرتقبة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك على بعد أمتار قليلة من تحقيق لقب الدوري.

واستطرد أن نادي الزمالك يسير بشكل رائع في مسابقة الكونفدرالية ولديه حظوظ كبيرة للتتويج باللقب القاري، ولديهم تركيز كبير على البطولة لأن حال الفوز بها سوف تسدد 90 % من مديونات الزمالك.

وأكد أن مجلس إدارة الزمالك قرر صرف 15 % من مستحقات اللاعبين المتأخرة كنوع من التحفيز قبل مواجهة بيراميدز والأهلي لمواصلة المنافسة على الدوري وتحقيق اللقب.

وأردف أن الزمالك يستعد على المستوى الفني ويخوض تدريبات مكثفة ومتوقع الدخول في معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة استعدادا للمواجهات الحاسمة للقلعة البيضاء.

