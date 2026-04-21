صرف 15% من مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة.. تفاصيل

أكد مصطفى يحيى، الناقد الرياضي، أن الزمالك يركز بشكل كبير على الدوري، وأنه قريب من حسم اللقب هذا العام، وأن الجميع يعمل من أجل تحقيق الفوز.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن مجلس إدارة الزمالك قرر صرف 15% من مستحقات اللاعبين المتأخرة، وذلك لتحفيزهم قبل مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل، يليها مباراة الأهلي، مشيرًا إلى أن هذه المستحقات سيتم تحويلها اليوم أو غدًا.

وأشار إلى أن فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية سيجعله قادرًا على سداد 90% من ديونه، مؤكدًا أن الجميع يساند النادي من أجل الخروج من الأزمات التي مر بها.

ولفت إلى أن إدارة الزمالك وجهت دعوة إلى ياسين منصور، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لحضور نهائي الكونفدرالية، معتبرًا أن هذا الأمر من الأمور المميزة.



ونفى حدوث أي مشكلات داخل النادي الأهلي بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وياسين منصور، وسيد عبد الحفيظ، مؤكدًا أن الأمور مستقرة، وأن الكابتن الخطيب كان حاضرًا في المباراة الأخيرة للأهلي أمام زد.