الزمالك يطلب السعة الكاملة لنهائي كأس الكونفدرالية

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن نادي الزمالك طلب الحصول على السعة الجماهيرية الكاملة في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، والمقرر إقامتها يوم 16 مايو المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك في خطوة تستهدف دعم الفريق جماهيريًا في المواجهة الحاسمة.

وكشف أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات الرسمية والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة لحضور السعة الكاملة، في ظل أهمية اللقاء الذي يمثل فرصة قوية للتتويج باللقب القاري.

وأشار أضا إلى أن مسؤولي الزمالك يراهنون على الحضور الجماهيري الكبير لدعم اللاعبين وتحفيزهم، خاصة أن المباراة تأتي في توقيت حاسم من الموسم، ما يزيد من أهمية توفير أكبر عدد ممكن من الجماهير داخل المدرجات.

