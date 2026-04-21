وكيل الجزيري: لما الزمالك احتاجه وقف حارس مرمى.. التونسي مستمر

تحدث أنيس بن ميم وكيل اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، عن حقيقة رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري وتلقي عروض من أندية عربية.

وقال أنيس في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور، سيف الجزيري مستمر مع نادي الزمالك واللاعب مركز بشكل كبير جدا على الاستحقاقات القادمة سواء على مستوى الدوري المحلي أو نهائي الكونفدرالية.

وأضاف، الجزيري يحب نادي الزمالك وجماهيره، ولما النادي احتاجه في وقت صعب اللاعب "وقف حارس مرمى" وهو جاهز لتقديم كل شيء للأبيض.

واختتم، سيف الجزيري مازال في عقده موسم آخر واللاعب مستمر بشكل طبيعي ومركز في الاستحقاقات المقبلة، ونتمنى التوفيق للزمالك.