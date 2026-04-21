هشام نصر يعلن موعد انتهاء أزمة إيقاف القيد في الزمالك

تحدث هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن أهمية الاستقرار داخل الفريق وخطة النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد نصر أن الأداء المميز الذي يقدمه الفريق مؤخرًا يعود إلى حالة الاستقرار داخل غرفة الملابس، إلى جانب العمل الجماعي داخل جميع الأجهزة الفنية والإدارية، مشيرًا إلى دور العناصر المؤثرة في دعم هذا الاستقرار.

وأضاف أن إدارة النادي تعمل منذ فترة على بناء فرق قوية في مختلف الألعاب، بما يتماشى مع اسم وتاريخ الزمالك، مشددًا على أن جماهير النادي لا تقبل سوى تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

وأوضح أن المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل تتطلب حل أزمة القيد، مؤكدًا أنه لا يمكن خوض المنافسات دون اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن النادي سيعمل على تسوية مستحقات اللاعبين الحاليين أولًا بعد انتهاء المنافسات، قبل التحرك نحو رفع القيد وإبرام صفقات جديدة، وفق ترتيب يضمن استقرار الفريق.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان قد فرض عقوبة جديدة على الزمالك بحرمانه من القيد، بسبب عدد من القضايا لصالح لاعبين ومدربين سابقين.