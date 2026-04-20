في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة

يواصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال، جوهرة نادي برشلونة، كتابة التاريخ وحصد الألقاب الفردية المرموقة، إذ تُوج رسميًا بجائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي شاب لعام 2026.

ويأتي هذا التتويج؛ ليؤكد أن اللاعب- البالغ من العمر 18 عامًا- قد تجاوز مرحلة الموهبة الواعدة ليصبح بالفعل أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وأكثرهم تأثيرًا مع ناديه والمنتخب الإسباني.

حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للرياضة

وشهد اليوم الإثنين 20 أبريل إقامة حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للرياضة في قصر سيبيلس بمدريد، إذ منحت لجنة التحكيم، لامين يامال لقب أفضل رياضي شاب لهذا العام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الجائزة، تقديرًا لـ"لامين" كأفضل رياضي شاب دون سن 21 عامًا؛ إذ سلطت لجنة التحكيم، الضوء، ليس فقط على أدائه المتميز خلال العام، بل أيضاً على تأثيره في الرياضة بشكل عام.