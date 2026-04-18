ما يفعله يفوق الخيال .. نيمار يشيد بـ لامين يامال

أشاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بلامين يامال، جناح برشلونة واصفًا إياه بأنه أحد أفضل المواهب الشابة في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

لقد تحدث الشاب البالغ من العمر 18 عامًا مرارًا وتكرارًا عن مدى إعجابه باللاعب البرازيلي المتميز، وهذا الإعجاب متبادل من الجانب الآخر.

قال نيمار، كما نقل عنه فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن لامين أحد أعظم المواهب الشابة التي شهدتها كرة القدم على الإطلاق".

وأضاف: "كان هناك ليونيل ميسي، وكنت أنا أيضاً، لكن ما يفعله هذا الشاب في سن الثامنة عشرة أمرٌ يفوق الخيال".

متعاطفاً مع اللاعب الشاب لخروجه من دوري أبطال أوروبا، قال نيمار: "شعرت بالأسى عليه عندما خرج من دوري الأبطال. لقد بذل لامين كل ما في وسعه، بل إنه كان شرارة العودة. لكن هذه هي كرة القدم، كل شيء وارد".

وفي الختام، أعرب نيمار عن ثقته في قدرة لامين على تحقيق كل النجاحات في المستقبل.

أتم: "سيأتي وقته! أتمنى أن يفوز بدوري أبطال أوروبا العام المقبل... ولم لا يفوز بالكرة الذهبية أيضاً؟ إنه لاعب مميز للغاية. إنه من اللاعبين الذين سأشجعهم دائماً، بكل تأكيد".

