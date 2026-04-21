نيرة الأحمر: مناقشات في الزمالك عن نهائي الكونفدرالية بعد أحداث المغرب

أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس يترقب قرار الاتحاد الأفريقي بشأن احداث مباراة أولمبيك اسفي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقالت الأحمر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: حسين لبيب في أزمة صحية ومتواصل معنا طوال السنوات الماضية.. وهنأ اللاعبين والجميع أمس بتتويج السلة، والأطباء طلبوا منه الابتعاد عن المشهد.

وأضاف: الزمالك بالرغم من كل ده بيعافر كابتن هشام نصر دافع من جيبه عشان الزمالك، والأهلي بيبني فرقته من بدري.



وتابع: الزمالك بيبني عشان حتى لو مش هوا اللي حصده ميزانية الزمالك ٣٢٠ مليون، ميزانية الأهلي ٧٥٠ مليون ورغم كده الزمالك بيعافر.

وواصلت: هناك مناقشات في المجلس بشأن نهائي الكونفدرالية وأي حق للزمالك طالما ضمن اللوايح سيتم أخذه.