النهائيات تُكسب .. رسالة قوية من طارق السيد لنجوم الزمالك

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يمر بفترة حاسمة في مشواره هذا الموسم، مشددًا على ضرورة التركيز الكامل خلال المباريات المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح طارق السيد، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، أن لاعبي الزمالك مطالبون بالتحلي بأقصى درجات التركيز والحرص داخل الملعب، خاصة في ظل المنافسة القوية على البطولات، مؤكدًا أن مثل هذه المراحل لا تحتمل أي أخطاء.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن مباريات النهائيات تختلف تمامًا عن غيرها، قائلاً: “النهائيات تُكسب ولا تُلعب”، في إشارة إلى أهمية تحقيق الفوز بغض النظر عن الأداء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فوز الزمالك على بيراميدز سيمنح الفريق لقب الدوري، في ظل أهمية المواجهة وتأثيرها المباشر على ترتيب المسابقة.