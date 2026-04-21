نيرة الأحمر: مجلس الزمالك بيدفع مستحقات اللاعبين من أموالهم الخاصة

أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ، ان أعضاء مجلس الزمالك يدفعون من أموالهم الخاصة إلى لاعبي الزمالك.



وقالت نيرة الأحمر، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: المجلس بيحاول يوفر كل احتياجات اللاعبين بالرغم من الظروف المحيطة اللي التي عارفنها.

وأضافت: الناس اللي بتشتغل في القدم هشام نصر وجون إدوارد ومعتمد جمال والمعاون واللاعيبه كلهم بيعافروا في ظل الظروف دي.

وتابعت: ده الزمالك إنجازات بتيجي بتولد من رحم المعاناة، وعمرها مابتيجي من فضة، وراهم جمهور بيلف وراهم.. ولازم يعرفوا.



وواصلت: فيه ناس بتبيع موبيلاتها عشان تشارك في دخلات النادي اللي بنشوفها وعشان يشاركوا.