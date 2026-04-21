خالد الغندور: جلسة خاصة تعيد محمد السيد للتركيز مع الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمد السيد لاعب الفريق الأول ليس مهمشًا داخل صفوف الفريق، نافيًا ما تردد في الفترة الأخيرة حول خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن معتمد جمال المدير الفني عقد جلسة خاصة مع اللاعب خلال الفترة الماضية، شدد خلالها على أهمية التركيز وبذل المزيد من الجهد، مؤكدًا له أنه من العناصر المهمة التي يعول عليها الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن محمد السيد رحب بتلك الرسالة، وأكد للجهاز الفني التزامه الكامل، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده خلال التدريبات والمباريات لإثبات نفسه، خاصة في ظل الأنباء التي ترددت حول تهميشه.