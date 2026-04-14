محمد السيد: مباراة بلوزداد ليست سهلة ونلعب لحسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية

أكد محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن لاعبي الأبيض على قدر المسؤولية في مباراة شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف اللاعب في تصريحاته خلال الفاعليات الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف":" مباراة العودة لن تكون سهلة، وسنلعب من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل للمباراة النهائية".

واختتم محمد السيد قائلًا:" دور جمهور الزمالك كبير جدًا مع الفريق، ونتخطى هذه المباريات بدعم الجماهير، ونتمنى إسعادهم والتأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب".

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.