اضطرابات جوية غير معتادة.. الشرق الأوسط في قبضة الكماشة المناخية| إيه الحكاية

تشهد دول الشرق الأوسط هذا العام ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة خلال شهر أبريل، دفعت كثيرين للتساؤل بقلق إذا كانت هذه حرارة الربيع، فكيف سيكون حال الصيف؟ هذا الشعور الجماعي لا يرتبط فقط بموجة عابرة، بل يعكس نمطا مناخيا بات يتكرر بوتيرة أعلى خلال السنوات الأخيرة، فيما يصفه خبراء الطقس بدخول المنطقة في ما يشبه “كماشة مناخية” تسرع قدوم الحر وتزيد من حدة التقلبات الجوية.

كيف تتشكل “الكماشة المناخية”؟

تتشكل هذه الحالة نتيجة تباين حاد بين نمطين جويين متعاكسين فمن جهة، تشهد اليابسة فوق شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية تسخينا سريعًا ومبكرا لسطح الأرض، بفعل ارتفاع درجات الحرارة العالمية ومن جهة أخرى، تتدفق كتل هوائية باردة من الشمال نحو غرب البحر الأبيض المتوسط.

هذا التباين الحراري الكبير يؤدي إلى اندفاع الهواء البارد نحو دول المغرب العربي، حيث تسود أجواء تميل إلى البرودة، بينما يحدث في المقابل رد فعل ديناميكي يتمثل في اندفاع هواء حار من عمق الصحراء الأفريقية باتجاه مصر وبلاد الشام وأجزاء من الجزيرة العربية، ما يرفع درجات الحرارة تدريجيًا وبشكل لافت.

التسخين السطحي المحرك الخفي

تشير دراسات مناخية إلى أن اليابسة تسخن أسرع من البحار، والصحارى أسرع من بقية المناطق. ومع تفاقم ظاهرة الاحترار العالمي، يتمدد ما يُعرف بـ”المنخفض الحراري الصحراوي”، ويزداد تأثيره اتساعا وقوة.

فعندما يسخن سطح الأرض بشدة، يرتفع الهواء الساخن مخلفا منطقة ضغط منخفض.

ومع زيادة حرارة الكوكب، يصبح هذا المنخفض أكثر اتساعا، فيسحب الهواء من المناطق المجاورة ويعيد تشكيل حركة الرياح، لتنتشر الكتل الهوائية الحارة على نطاق أوسع بدلا من بقائها محصورة داخل الصحراء.

الطرف الآخر من الظاهرة

في المقابل، تؤدي التغيرات في توزيع الطاقة الحرارية بين نصفي الكرة الأرضية إلى اضطراب حركة الكتل الهوائية، وزيادة التباين بين المناطق المدارية والعروض العليا القريبة من القطبين.

هذا الخلل يسمح بامتداد منخفضات علوية باردة من الشمال نحو غرب المتوسط، بينما يشتد المنخفض الحراري فوق أفريقيا والجزيرة العربية، فيندفع الهواء الحار شمالا بقوة.

هذا التصادم بين الكتل الهوائية المتباينة يخلق حالة من عدم الاستقرار الجوي تمتد آثارها إلى مصر وبلاد الشام، وتتجلى في سحب رعدية ورياح مثيرة للغبار وأمطار محلية متفرقة.

ظاهرة ربيعية لكن أكثر حدة

في الأصل، تعد هذه الحالة جزءًا من السمات الانتقالية لفصل الربيع لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن التغير المناخي جعل هذه الظواهر أكثر حدة وتكرارا فلم يعد الاحترار مقتصرا على الصيف، بل بات يمتد عبر مواسم متعددة نتيجة إعادة توزيع الكتل الهوائية على نحو غير معتاد.

ومع استمرار هذا النمط، يبدو أن الربيع في المنطقة لم يعد كما كان؛ إذ يتقلص حضوره تدريجيًا، تاركا المجال لموجات حر مبكرة قد تصبح السمة الجديدة لمناخ الشرق الأوسط في السنوات المقبلة.