محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم

أكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، على استمرار العمل بوتيرة متسارعة ضمن برنامج تحويل دبي إلى أفضل مدينة للعيش في العالم بحلول عام 2040، مشيرًا إلى اعتماد خطة تطوير الشواطئ بقيمة 3 مليارات درهم، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لشواطئ الإمارة للسياح والزائرين بنسبة 170%.

وأوضح بن راشد ، في منشور عبر منصة إكس، أن فرق العمل بدأت تنفيذ المشروعات دون أي تباطؤ، مؤكدًا أن وتيرة الإنجاز لن تتوقف خلال الفترة المقبلة في ظل الالتزام بالأجندة التنموية لدبي.

وأشار إلى تفقده أحد أبرز مشروعات الاستراتيجية، وهو “مشروع شاطئ الممزر”، الذي أوشك على الانتهاء، ليصبح وجهة شاطئية متكاملة للعائلات، بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين زائر سنويًا، وعلى مساحة تقدر بنحو 4 ملايين قدم مربع.

وشدد على أن المشاريع مستمرة والعمل لن يتوقف، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود، وأن القادم سيكون أكبر وأجمل.