تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدّمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرةً إخبارية حول حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر، في ظل أجواء متقلبة تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، تزامنًا مع تحذيرات متكررة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

واستهلّت النشرة بالإشارة إلى أن البلاد تتأثر بطقس متباين، حيث يسود جو بارد في الصباح الباكر، بينما يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد، قبل أن تعود الأجواء للبرودة ليلًا.

كما لفتت إلى انتشار الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى، بداية من الرابعة وحتى التاسعة، على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولًا إلى شمال الصعيد ووسط سيناء.

وللمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:



