الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الصحة تكشف منظومة موحدة لتسعير الخدمات الطبية للسائحين في مصر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين القطاعات الخدمية، تتواصل الجهود بين وزارتي الصحة والسياحة لتطوير منظومة الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل المقاصد السياحية المختلفة. 

وتهدف هذه التحركات إلى رفع كفاءة الخدمة، وضمان توفير رعاية صحية آمنة وشفافة، بما يسهم في دعم تجربة السائح داخل مصر، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التميز الطبي وجودة الخدمات.

في إطار دعم قطاع السياحة الصحية، أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل اجتماع تنسيقي مع وزير السياحة شريف فتحي، لبحث آليات تطوير الخدمات الطبية المقدمة للسائحين في مختلف المقاصد السياحية.

 تجربة سياحية متكاملة وآمنة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة، تجمع بين جودة الخدمات السياحية والرعاية الطبية الآمنة، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

 منظومة موحدة لتسعير الخدمات الطبية

تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد منظومة موحدة وشفافة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للسائحين، بما يضمن الوضوح والعدالة ويمنع أي استغلال.

 اعتماد المنشآت الطبية بالمدن السياحية

كما تم التأكيد على اعتماد المنشآت الطبية وفق معايير الجودة المحلية والدولية داخل المدن السياحية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للسائحين.

 منصة رقمية للسياحة الصحية

وأشار “عبد الغفار” إلى أنه سيتم إطلاق منصة رقمية متخصصة في السياحة الصحية، تتيح للسائحين الاطلاع على الخدمات الطبية والأسعار بشكل مسبق قبل الوصول إلى مصر، بما يعزز الشفافية وسهولة الوصول للخدمة.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين القطاعات الخدمية، ودعم ملف السياحة العلاجية كأحد روافد الاقتصاد الوطني، مع ضمان أعلى معايير الجودة والأمان للسائحين.

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
الذباب
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
