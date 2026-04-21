كيف أثر إغلاق مضيق هرمز على حركة السياحة الوافدة لمصر؟

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن أولويات الدولة في المجال الاقتصادي، موضحًا أن هناك مستهدفات فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية.



وقال إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مقدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الحكومة تتابع أثر الظروف المعيشية على المواطن في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وبالطبع المصري.

وأكد أن العديد من الأنشطة الاقتصادية تأثرت بشكل واضح بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مثل الموازنة العامة والوضع الاقتصادي العام وقناة السويس وحركة السياحة.

وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز يؤثر على 20% من الطاقة على المستوى الدولي و40% من وقود الطائرات، ولذلك الاتحاد الاوروبي يبحث عن حل لأزمة شركات الطيران التي رفعت التذاكر بنسبة 100% كحد أدنى.



