هشام إبراهيم: مصر تعد من أكثر الدول جذبًا للاستثمار بالمنطقة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن التوترات التي تحدث في الخارج كان لها تأثير على الاقتصاد، حيث تأثرت بعض القطاعات، ومنها إيرادات قناة السويس، وكذلك قطاع السياحة الذي كان يشهد مؤشرات تصاعدية ثم تراجع.



وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أن الحكومة ستقدم دعمًا لبعض الأنشطة الاقتصادية التي واجهت مشكلات، مؤكدًا أن ما يحدث في مضيق هرمز يؤثر على الجميع.



وأوضح أن ما تعاني منه الحكومة المصرية تعاني منه مختلف الحكومات حول العالم، وأن كل حكومة تسعى للحد من تداعيات هذه الأزمة، قائلًا: "الله يكون في عون كل الحكومات، وفي عون كل أسرة بسبب الظروف الحالية".



وأشار إلى أن الموازنة الحكومية الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات الصحة بنسبة 30%، ومخصصات التعليم بنسبة 20%، لافتًا إلى أن الحكومة توجه هذه المخصصات لدعم قطاعي التعليم والصحة بهدف تحسين مستوى رضا المواطنين.



ولفت أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الحكومة تتحرك أيضًا من خلال مبادرة "حياة كريمة"، حيث تخصص لها مبالغ كبيرة لما لها من أثر إيجابي على نحو 60% من المواطنين.



وكشف أن الدولة تعمل على دعم الاقتصاد من مختلف الاتجاهات، خاصة من الجانب الاستثماري، مؤكدًا أن مصر تُعد من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في المنطقة، وهو ما يُعد من النقاط الإيجابية المميزة.