بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
احذر.. معلومات مضللة عن علاج الأمراض عبر السوشيال ميديا
جولة خليجية .. الشرع يزور السعودية ويلتقي ولي العهد
محلل سياسي : الميليشيات عقبة شائكة في ملف المفاوضات بين إيران وأمريكا
مفاجآت في ملف مفاوضات إيران وأمريكا .. سعيد : اتفاق محتمل شبيه بـ2015
عبد المنعم سعيد : ترامب مضطرب ويقود قراراته دون فريق دعم سياسي .. فيديو
إلهام أبو الفتح
محافظات

بتقدير "امتياز".. هالة الصيرفي تحصل على الماجستير في "الأطر البصرية" بقناة السويس

الباحثة هالة الصيرفي
الباحثة هالة الصيرفي
الإسماعيلية انجي هيبة


حصلت الباحثة هالة عبد الفتاح حافظ الصيرفي، على درجة الماجستير بتقدير امتياز، عن رسالتها المعنونة بـ "الأطر البصرية لتغطية أحداث قناة السويس في المواقع الإلكترونية الصحفية المصرية والعالمية.. دراسة تحليلية مقارنة"، والتي نوقشت بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، وسط حضور لافت من الباحثين والأكاديميين.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من نخبة من كبار الأساتذة، حيث ترأست اللجنة الدكتورة سلوى السيد فراج، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس الأسبق بصفاتها مشرفًا ورئيسًا، وعضوية كل من الدكتورة وفاء صلاح عبد الرحمن خليل، أستاذ العلاقات العامة ورئيس قسم الإعلام بجامعة الزقازيق بصفاتها مشرفًا وعضوًا، و الدكتور محمد علي غريب، أستاذ الإعلام ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق بصفته مناقشًا وعضوًا، و الدكتور محمد محمد علي عمارة، أستاذ الإعلام ووكيل معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس بصفته مناقشًا وعضوًا.

وتهدف الدراسة إلى رصد وتحليل "الصورة الذهنية" التي رسمها الإعلام العالمي لقناة السويس الجديدة كشريان ملاحي وتنموي، من خلال تحليل المحتوى البصري في مواقع إخبارية كبرى مثل الأهرام المصرية، والاتحاد الإماراتية، والشعب الصينية، والجارديان البريطانية، وذلك للوقوف على كيفية تعامل الصحافة الدولية مع هذا المشروع القومي الضخم في ظل صراع "الروايات البصرية" والأجندات الإعلامية المختلفة.

وجاءت أهم نتائج الدراسة لتؤكد توافقاً كبيراً بين الصحف محل الدراسة على تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي صدارة "القوى الفاعلة" في إنجاز القناة بصفته رمزاً للنجاح ومصدراً للطاقة الإيجابية، كما رصدت الدراسة تحالفاً وتناغماً بصرياً بين صحيفتي "الأهرام" المصرية و"الشعب" الصينية في التركيز على عبور السفن العملاقة والمشروعات الاقتصادية.

 بينما كشفت النتائج عن تباين في زوايا التصوير، حيث استخدمت الصحف الوطنية والداعمة لقطات "قريبة" و"منخفضة" لإظهار التفاصيل والهيبة، في حين اتجهت صحيفة "الجارديان" نحو اللقطات "البعيدة" لتقديم منظور جيو-سياسي أوسع.

واختتمت الباحثة دراستها بمجموعة من التوصيات العملية التي شددت على أهمية تطوير المحتوى البصري على المنصات الرسمية لهيئة قناة السويس وتفعيل "الإعلام التشاركي" لصد الشائعات، مع ضرورة توحيد الرسالة الإعلامية بين المؤسسات الصحفية المختلفة لإبراز المكاسب التنموية للمشروع بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتعزيز قدرة الدولة على تقديم روايتها الوطنية أمام الرأي العام الدولي بشكل أكثر فاعلية.


هالة الصيرفي، جامعة قناة السويس، رسالة ماجستير، معهد الدراسات الأفروآسيوية، قناة السويس، الصحافة العالمية، تقدير امتياز، الإسماعيلية، الرئيس السيسي، الإعلام الدولي، قناة السويس الجديدة، بحوث إعلامية، الأطر البصرية، رؤية مصر 2030، أخبار الجامعات

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ارشيفية

إصابة شخصين في انفجار أنبوبة داخل مصنع ورق بـ6 أكتوبر

المتهم

بسبب أولوية المرور .. القبض على المتهم بضرب آخر بالقاهرة

المتهم

القبض على شخص استعرض بسيارته فى حفل زفاف بالبحيرة

بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد