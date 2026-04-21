مجرد مجاملة.. خالد الغندور يعلق على دعوة ياسين منصور لنهائي الكونفدرالية

علق الإعلامي خالد الغندور على ما تردد بشأن حضور رجل الأعمال ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي لنهائي الكونفدرالية، بعد دعوة ممدوح عباس الرئيس الشرفي للزمالك.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "ما قاله الاستاذ ممدوح عباس عن حضور الاستاذ ياسين منصور لنهائي الكونفدرالية ما هو اللي مجرد مجاملة و كلام لن ينفذ علي ارض الواقع و لن يحضر الاستاذ ياسين منصور المباراة".

واعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الشرفي، عن حضور ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي، لمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين نادي الزمالك واتحاد العاصمة.