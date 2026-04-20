نقيب الأشراف يشيد بجهود الرئيس السيسي بتطوير مساجد آل البيت ودعم السياحة الدينية

أكد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أنه أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكبيرة لمساجد أل البيت، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يرعي أيضا المناطق المحيطة وتطويرها تطويرا كبيرا مما تفتح لمصر السياحة الدينية.

وقال محمود الشريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه نرحب برئيس طائفة البهرة على مشاركتهم ودعمهم لتطوير مساجد أل البيت وكل المناطق المحيطة بها، والتي ستتحول لمزار سياحي عالمي، وسياسعد على زيادة الموارد الخارجية للدولة.

وتابع أنه نرسل رسالة تحية وتقدير للرئيس السيسي على هذا الفكر والتطوير لجميع قطاعات الدولة، مؤكدا أن ما نشهده من إنجازات في جميع ربوع الوطن سيعود على مصر بخير كثير