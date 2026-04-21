أميرة سيد مكاوي: علاج خاطئ أفقد والدي بصره ولم يمنعه من الإبداع

كشفت أميرة سيد مكاوي أن والدها، الموسيقار سيد مكاوي، فقد بصره في طفولته نتيجة علاج شعبي خاطئ، حيث تم وضع الشاي على عينيه ما تسبب في إصابته بالعمى.

وأوضحت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه رغم ذلك، تحدى الإعاقة بشكل لافت، فكان يعتمد على نفسه في تفاصيل حياته اليومية، حتى أنه كان يقود السيارة ويصلح الأعطال بنفسه، إلى جانب دعمه الكبير لأسرته.

وأضافت أنه امتلك حسًا إنسانيًا عاليًا، مكنه من فهم مشاعر من حوله من نبرة الصوت فقط، مؤكدة أنه قدّم مسيرة فنية مميزة، وساند الفنانة وردة بعد انفصالها عن بليغ حمدي خلال فترة صعبة في حياتها.