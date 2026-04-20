الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أميرة سيد مكاوي : والدي كان الوحيد اللي مسموح له زيارة أم كلثوم في لحظاتها الأخيرة

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة ذكري رحيل شيخ الملحنين سيد مكاوي ، كشفت أميرة سيد مكاوي عن علاقة والدها الراحل سيد مكاوي  بكوكب الشرق ام كلثوم ، قائلة ان برنامج نور الخيال وصنع الاجيال لسيد مكاوي كانت. ام كلثوم معجبة جدا به وارادت التعرف عليه وقدما معا اغنية انساك حيث قدم بدايتها ولم يكمل ، ولكن علي الجانب الإنساني كان سيد مكاوي قريب جدا من ام كلثوم وكان الشخص الوحيد المسموح له برؤية ام كلثوم وهي مريضة ، وكانت تعتبره من اهل بيتها وكانت تري فيه روح الشيخ زكريا احمد.

واضافت  ان اي مشكلة بين امي وابي كانت ام كلثوم تتدخل للصلح بينهما وتحمل ما لحن سيد مكاوي لام كلثوم اغنية “ يا مسهرني “ وسبب عدم تلحينه لعبد الحليم ان عبد الحليم لديه مجموعة عمل ناجحة الموحي وبليغ ولهذا لم يرد ان يعمل معه وايضا عيد الحليم لم يطلب ذلك ، معلقة: ”والدي كان من اقرب الملحنين لام كلثوم وهو الوحيد الذي سمح له بزيارتها في لحظاتها الأخيرة”. 

وكشفت إبنته  أسرار خاصة عن والدها وكيف تفتقده بعد رحيله وكيف انها كانت قريب منه جدا وانها كانت لا تشعر ان والدها لا يري ، وأسرار الارتباط بين العود والشيخ سيد مكاوي.

كما كشف الناقد الفني محمد شوقي سر العلاقة والتعاون بين شيخ الملحنين وكوكب الشرق ام كلثوم  ، وكيف كانت ام كلثوم تعتبره من أهل بيتها ولماذا لم يلحن لعبد الحليم حافظ.

كما فجرت أميرة سيد مكاوى مفاجأة وهي ان والدها  في مرحلة من حياته عرض عليه ان يجري عملية ويرجع له البصر وهو اللي رفض.

كما تناولت الحلقة الحديث عن أبرار ألحانه وأعماله الموسيقية والغنائية "المسحراتي" وكيف انه علم نفسه بنفسه ، وسر الكيميا بينه وبين الشاعر صلاح جاهين ، وسر تسميته شيخ الموسيقيين المبهجين في حي السيدة زينب.

وايضاً تم الكشف عن طقوسه اثناء التلحين والمواقف الكوميدية له ومنها عندما يقطع النور يقول لنا تعالوا اسحبكم بقي.

