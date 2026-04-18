تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم السبت.. فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بدرجات الحرارة اليوم ، السبت.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ويسود طقس حار إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد في الصباح الباكر ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء ليلا.





بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات:

القاهرة الكبري: ٢٦ درجة

الإسكندرية : ٢٢ درجة

شرم الشيخ : ٣٢ درجة

مطروح : ٢١ درجة مئوية

أسوان : ٣٤ درجة مئوية