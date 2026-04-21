باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية

شددت السلطات الباكستانية الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام أباد، وذلك استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية- الأمريكية.

واتخذت السلطات الباكستانية - حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء - تدابير صارمة تشمل إغلاق الطرق وتطبيق نظام العمل من المنزل لضمان تعزيز الأمن والسلامة خلال هذه الجولة الحساسة من المحادثات.

وقد تم نشر أكثر من 18 ألف عنصر أمني في أنحاء العاصمة إسلام أباد للحفاظ على الأمن والنظام خلال فترة المحادثات.

كما أغلقت السلطات المداخل المؤدية إلى المنطقة الحمراء في العاصمة إسلام أباد بالكامل كجزء من الخطة الأمنية التي جاري تنفيذها بهدف منع حدوث أي اضطرابات مع ضمان سلامة الوفود والمسئولين الزائرين.

وقد تأثرت الإجراءات القضائية أيضا بسبب الوضع الأمني حيث علقت كل من محكمة إسلام أباد العليا والمحكمة الدستورية عملهما اليوم.