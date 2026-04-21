الثوم الأزرق في المطبخ.. ظاهرة مرعبة أم تفاعل كيميائي طبيعي؟

أسماء عبد الحفيظ

يُفاجأ الكثير من الأشخاص أثناء إعداد الطعام بظهور لون أزرق أو أخضر في الثوم بعد تقطيعه أو أثناء طهيه، ما يثير القلق ويجعل البعض يظن أن الطعام فاسد أو غير آمن، لكن الحقيقة العلمية تؤكد أن هذا التغير اللوني ليس خطيرًا، بل هو نتيجة تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث داخل الثوم تحت ظروف معينة.

أولًا: ما سبب تحول لون الثوم إلى الأزرق؟

قالت خبيرة التغذية سكينة جمال أن الثوم يحتوي على مركبات كبريتية طبيعية، أهمها مادة “الأليين”، والتي تتحول عند تقطيع الثوم أو هرسه إلى مادة “الأليسين”. هذه المادة النشطة تتفاعل مع أحماض أمينية داخل الثوم، وفي وجود عناصر معدنية مثل النحاس أو الحديد، تحدث تفاعلات كيميائية ينتج عنها تكوين أصباغ زرقاء أو خضراء.

ويُعد هذا التفاعل طبيعيًا تمامًا، ولا يدل على فساد الثوم أو تلفه.

ثانيًا: متى تزداد احتمالية ظهور اللون الأزرق؟

هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية تغير لون الثوم أثناء الطهي، أبرزها:

  • استخدام ثوم طازج جدًا أو غير مكتمل النضج
  • تخزين الثوم في بيئة رطبة أو حارة
  • تقطيع الثوم وتركه فترة طويلة قبل الطهي
  • إضافة الثوم إلى أطعمة حمضية مثل الليمون أو الطماطم
  • استخدام أواني طهي تحتوي على النحاس أو معادن قابلة للتفاعل

هذه العوامل تسرّع التفاعلات الكيميائية داخل الثوم وتؤدي إلى ظهور اللون غير المعتاد.

ثالثًا: هل الثوم الأزرق ضار بالصحة؟

أكد خبراء التغذية أن الثوم الذي يتحول لونه إلى الأزرق أو الأخضر آمن تمامًا للاستهلاك، ولا يشكل أي خطورة صحية. التغير فقط يكون في الشكل الخارجي نتيجة تفاعل كيميائي، بينما تبقى القيمة الغذائية والطعم دون ضرر حقيقي.

رابعًا: طرق بسيطة لتجنب تحول لون الثوم

يمكن تقليل أو منع هذه الظاهرة من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة داخل المطبخ:

  • استخدام ثوم ناضج وتخزينه في مكان جاف وبارد
  • تقطيع الثوم مباشرة قبل الطهي وعدم تركه مكشوفًا
  • تجنب الأواني النحاسية أو المعدنية غير المعزولة
  • إضافة الثوم في المراحل الأخيرة من الطهي
  • تقليل المكونات الحمضية في بداية الطهي
  • استخدام أواني من الستانلس ستيل أو السيراميك الآمن

خامسًا: دور التخزين في الحفاظ على لون الثوم

التخزين الصحيح للثوم يلعب دورًا مهمًا في تقليل التفاعلات الكيميائية. فالرطوبة والحرارة المرتفعة تجعل الثوم أكثر حساسية للتغيرات اللونية، لذلك يُفضل حفظه في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

