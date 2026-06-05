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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مراسم جديدة تسبق انطلاق مباريات كأس العالم 2026.. ماذا سيحدث؟

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
أحمد أيمن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماد مجموعة من المراسم الجديدة التي ستسبق انطلاق مباريات كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأجواء الاحتفالية وإضفاء طابع أكثر تميزًا على البطولة المرتقبة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويشارك منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع "الفراعنة" في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مراسم كأس العالم 2026

بحسب التعديلات الجديدة، لن تقتصر مراسم ما قبل المباراة على اللاعبين الأساسيين فقط كما جرت العادة في البطولات السابقة، بل سيشارك جميع اللاعبين المدرجين في قائمة المباراة، بمن فيهم البدلاء، في الاصطفاف داخل أرض الملعب قبل عزف النشيد الوطني للمنتخبات المشاركة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "فيفا" إلى منح جميع أفراد الفريق فرصة المشاركة في اللحظات الاحتفالية التي تسبق انطلاق المواجهات.

كما ستشهد البطولة مشاهد بصرية جديدة، أبرزها رفع أعلام عملاقة للمنتخبات المتنافسة داخل الملاعب قبل انطلاق المباريات، بما يمنح الجماهير تجربة أكثر إثارة ويعزز من القيمة الاحتفالية للحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم. 

كذلك سيدخل اللاعبون إلى أرض الملعب عبر ممر خاص يتم تجهيزه بالقرب من النفق المؤدي إلى المستطيل الأخضر، وهو ما يضيف لمسة تنظيمية مختلفة على مراسم الافتتاح الخاصة بكل مباراة.

كأس العالم 2026

يرى الاتحاد الدولي أن هذه التغييرات ستسهم في تحسين المشهد البصري للمباريات ورفع مستوى التفاعل الجماهيري داخل المدرجات وعبر شاشات التلفزيون، خاصة أن النسخة المقبلة من كأس العالم تعد استثنائية من عدة جوانب، أبرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو، في أول نسخة تستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

كما ستشهد البطولة نظامًا جديدًا يتناسب مع العدد الموسع للمنتخبات المشاركة، ما يجعلها النسخة الأكبر والأكثر تنوعًا في تاريخ المونديال.

وتعكس هذه الإجراءات الجديدة رغبة "فيفا" في تطوير تجربة كأس العالم على المستويين التنظيمي والجماهيري، من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية قبل صافرة البداية، بما يتماشى مع المكانة العالمية للبطولة ويمنح الجماهير واللاعبين لحظات استثنائية تسبق انطلاق المنافسات الرسمية داخل المستطيل الأخضر.

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