ترامب: الجيش جاهز للعودة إلى الحرب ضد إيران مجددا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش جاهز للعودة إلى الحرب ضد إيران مجددا.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إيران بانتهاك وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بشكل متكرر، في الوقت الذي يتداول فيه البلدان إمكانية عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "لقد انتهكت إيران وقف إطلاق النار مرات عديدة!"، في إشارة إلى الهدنة التي تستمر أسبوعين والمقرر انتهاؤها يوم الأربعاء، والتي قد ينزلق بعدها الشرق الأوسط مجدداً إلى صراع مفتوح.

تبادلت إيران والولايات المتحدة الاتهامات بخرق الهدنة التي استمرت أسبوعين.

اتهم ترامب إيران بإطلاق النار على سفن في مضيق هرمز ، بينما تقول طهران إن الحصار الأمريكي واحتجاز سفينة إيرانية يُعدّان انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

من المفترض أن تنتهي الهدنة نظريًا ليلة الثلاثاء، إلا أن ترامب صرّح لوكالة بلومبيرج بأن نهايتها ستكون مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، وأنه "من المستبعد جدًا" أن يمددها.

في هذه الأثناء ذكرت شبكة “إيه بي سي” عن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيغادر اليوم قاعدة أندروز المشتركة لحضور محادثات باكستان.