الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإدارة حسمت الأمر .. ما موعد حل أزمة إيقاف القيد في الزمالك؟

تتواصل جهود نادي نادي الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل سعي الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق وتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف هشام نصر، نائب رئيس النادي، عن ملامح خطة الإدارة للتعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن الأولوية حاليًا تتمثل في الحفاظ على استقرار الفريق، خاصة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، والذي انعكس على نتائجه ووصوله إلى نهائي إحدى البطولات القارية. 

ما سبب تحسن مستوى الزمالك؟

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، يليه بيراميدز في الوصافة بـ 44 نقطة، حيث ستكون المباراة القادمة بين الفريقين.

وعلى الصعيد القاري، نجح الزمالك في الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه شباب بلوزداد الجزائري، حيث من المقرر أن يواجه الفارس الأبيض فريق اتحاد العاصمة في النهائي.

وبحسب تصريحات نصر التلفزيونية على قناة "مودرن"، فإن تحسن النتائج لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة حالة من الانسجام داخل غرفة الملابس، إلى جانب العمل المنظم من مختلف الأجهزة الفنية والإدارية. 

وأشار إلى أن إدارة النادي تسعى لبناء فرق قوية في جميع الألعاب، وليس فقط فريق كرة القدم، في إطار خطة شاملة لتطوير النادي على مختلف المستويات. 

ما موعد حل أزمة قيد الزمالك؟

وعن أزمة القيد، شدد هشام نصر على أن المشاركة في البطولات الأفريقية مستقبلًا تتطلب حل هذه المشكلة بشكل نهائي، مؤكدًا أن النادي لن يتمكن من المنافسة القارية بالشكل المطلوب دون رفع الإيقاف المفروض عليه. 

وبيّن أن إدارة الزمالك وضعت ترتيبًا واضحًا لمعالجة الأزمة، يبدأ بتسوية المستحقات المالية المتأخرة للاعبين الحاليين، باعتبارها أولوية قصوى، ثم الانتقال بعد ذلك إلى إنهاء الملفات العالقة التي تسببت في توقيع عقوبة إيقاف القيد، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتحرك النادي نحو إبرام صفقات جديدة لتدعيم الفريق. 

واختتم: "بعد ما ننتهي من المنافسات المتواجدين فيها سنعمل على رفع القيد، وقبل ذلك نعطي حقوق اللاعبين الحاليين ومستحقاتهم وبعد ذلك نفك القيد ونتعاقد مع الصفقات، هذا الترتيب المنطقي".

وتعود جذور الأزمة إلى صدور قرارات من “فيفا” بحرمان الزمالك من تسجيل لاعبين جدد، نتيجة وجود عدد من القضايا لصالح لاعبين ومدربين سابقين، حيث بلغ عددها 14 قضية، وهو ما وضع النادي في موقف صعب على مستوى سوق الانتقالات. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

عداد الكهرباء

حل وحيد.. كيفية تعديل سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي من 2.78 جنيه إلى 68 قرش

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

هاني شاكر

انتكاسة صحية لأمير الغناء العربي بمدينة الضباب .. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر و رد قانوني حاسم من محاميه

ترشيحاتنا

الدكتور ضياء العوضي

لا شبهة جنائية .. الخارجية تكشف تفاصيل وفاة ضياء العوضي داخل فندق بدبي

أميرة سيد مكاوي

المسحراتي ورباعيات جاهين وعلاقة قوية مع أم كلثوم.. أيقونات في مسيرة مكاوي

إيران وأمريكا

باكستان : نأمل أن يواصل الجانبان الأمريكي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد