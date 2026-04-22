الإدارة حسمت الأمر .. ما موعد حل أزمة إيقاف القيد في الزمالك؟

تتواصل جهود نادي نادي الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل سعي الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق وتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف هشام نصر، نائب رئيس النادي، عن ملامح خطة الإدارة للتعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن الأولوية حاليًا تتمثل في الحفاظ على استقرار الفريق، خاصة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، والذي انعكس على نتائجه ووصوله إلى نهائي إحدى البطولات القارية.

ما سبب تحسن مستوى الزمالك؟

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، يليه بيراميدز في الوصافة بـ 44 نقطة، حيث ستكون المباراة القادمة بين الفريقين.

وعلى الصعيد القاري، نجح الزمالك في الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه شباب بلوزداد الجزائري، حيث من المقرر أن يواجه الفارس الأبيض فريق اتحاد العاصمة في النهائي.

وبحسب تصريحات نصر التلفزيونية على قناة "مودرن"، فإن تحسن النتائج لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة حالة من الانسجام داخل غرفة الملابس، إلى جانب العمل المنظم من مختلف الأجهزة الفنية والإدارية.

وأشار إلى أن إدارة النادي تسعى لبناء فرق قوية في جميع الألعاب، وليس فقط فريق كرة القدم، في إطار خطة شاملة لتطوير النادي على مختلف المستويات.

ما موعد حل أزمة قيد الزمالك؟

وعن أزمة القيد، شدد هشام نصر على أن المشاركة في البطولات الأفريقية مستقبلًا تتطلب حل هذه المشكلة بشكل نهائي، مؤكدًا أن النادي لن يتمكن من المنافسة القارية بالشكل المطلوب دون رفع الإيقاف المفروض عليه.

وبيّن أن إدارة الزمالك وضعت ترتيبًا واضحًا لمعالجة الأزمة، يبدأ بتسوية المستحقات المالية المتأخرة للاعبين الحاليين، باعتبارها أولوية قصوى، ثم الانتقال بعد ذلك إلى إنهاء الملفات العالقة التي تسببت في توقيع عقوبة إيقاف القيد، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتحرك النادي نحو إبرام صفقات جديدة لتدعيم الفريق.

واختتم: "بعد ما ننتهي من المنافسات المتواجدين فيها سنعمل على رفع القيد، وقبل ذلك نعطي حقوق اللاعبين الحاليين ومستحقاتهم وبعد ذلك نفك القيد ونتعاقد مع الصفقات، هذا الترتيب المنطقي".

وتعود جذور الأزمة إلى صدور قرارات من “فيفا” بحرمان الزمالك من تسجيل لاعبين جدد، نتيجة وجود عدد من القضايا لصالح لاعبين ومدربين سابقين، حيث بلغ عددها 14 قضية، وهو ما وضع النادي في موقف صعب على مستوى سوق الانتقالات.