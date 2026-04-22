وسط الأهل وأحضان الطبيعة.. وزير الأوقاف السابق يوثق لحظة صفاء بمسقط رأسه ببني سويف|صور

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف السابق عبر حسابه على موقع فيسبوك، منشورًا عبّر فيه عن سعادته بزيارته الأخيرة إلى قريته صفط راشين التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وأكد الوزير السابق أن هذه الزيارة أعادت إليه ذكريات الطفولة والصبا ومرحلة طلب العلم، مشيدًا بما تتميز به القرية من بساطة وصفاء ونقاء في النفوس، إلى جانب جمال الطبيعة وروابط الأهل والأصدقاء.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات تمثل مُتنفسًا حقيقًا لتجديد الطاقة والخروج من ضغوط الحياة، خاصة مع لقاء الأصدقاء القدامى الذين تجمعهم ذكريات ومحبة ممتدة.

واختتم منشوره بالدعاء لقريته وأهلها بالخير والبركة، مؤكدًا اعتزازه الدائم بجذوره وانتمائه لها.