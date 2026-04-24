الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انهيار عقار في العطارين بالإسكندرية

انهيار عقار بالعطارين
انهيار عقار بالعطارين
شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم، انهيار عقار قديم كائن بشارع سيدي الصوري، دون وقوع أي إصابات بشرية، وذلك نظرًا لخلوه من السكان وقت الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بانهيار العقار رقم 48 بشارع سيدي الصوري ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف.

كما انتقل رئيس مباحث قسم شرطة العطارين، برفقة قوة من معاونى المباحث، لمتابعة تطورات الواقعة، وفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، حفاظًا على سلامة المواطنين، ومنع اقتراب المارة.

وأكدت المعاينة الأولية أن العقار كان خاليًا من السكان، ما حال دون وقوع خسائر في الأرواح، فيما تواصل الجهات المعنية أعمال رفع الأنقاض وفحص الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة لبحث أسباب الانهيار، وبيان مدى وجود قرارات إزالة سابقة من عدمه.

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي

