من القمة إلى المأزق.. عقدة الكبار تسقط ليفربول خارج أنفيلد.. صفر انتصارات يفضح موسم البطل السابق .. بالأرقام

لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير ليفربول يتوقع أن يتحول الفريق في غضون موسم واحد من بطل متوج بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى كيان يبحث بشق الأنفس عن مقعد بين الكبار في المربع الذهبي.

ويعاني الفريق الذي فرض هيبته على الكرة الإنجليزية الموسم الماضي واعتُبر آلة لا تُقهر من تراجع حاد في النتائج والأداء انعكس بشكل واضح على ترتيبه وأدخله في دوامة حسابات معقدة قبل الأمتار الأخيرة من الموسم.

تكبد ليفربول 11 هزيمة خلال 35 جولة وهو رقم صادم داخل أروقة النادي لم يحدث منذ نحو عقد كامل ليكشف حجم التراجع الذي أصاب الفريق تحت قيادة أرني سلوت.

هذه الخسائر لم تكن مجرد نتائج سلبية بل جاءت في توقيتات حاسمة وأسهمت بشكل مباشر في فقدان الفريق لفرصة الدفاع عن لقبه بل وأدخلته في صراع شرس لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقبل 3 جولات فقط من نهاية الموسم لا يزال الريدز عاجزًا عن حسم تأهله رسميًا ما يفرض عليه خوض مواجهات مصيرية لا تحتمل أي تعثر جديد.

عقدة الكبار خارج أنفيلد

أحد أبرز مظاهر الانهيار في موسم ليفربول تمثل في نتائجه الكارثية خارج ملعبه أمام الفرق الكبرى حيث فشل الفريق في تحقيق أي انتصار أمام أندية النصف العلوي من جدول الترتيب.

خاض ليفربول 8 مباريات خارج أرضه أمام فرق ضمن العشرة الأوائل وعاد منها دون أي فوز مكتفيًا بتعادلين و6 هزائم في أرقام تعكس غياب شخصية البطل وتراجع القدرة على التعامل مع الضغوط خارج الديار.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

خسارة أمام مانشستر سيتي (0-3)

خسارة أمام مانشستر يونايتد (2-3)

خسارة أمام تشيلسي (1-2)

خسارة أمام بورنموث (2-3)

خسارة أمام برينتفورد (2-3)

خسارة أمام برايتون (1-2)

تعادل أمام أرسنال (0-0)

تعادل أمام فولهام (2-2)

من أصل 24 نقطة ممكنة حصد الفريق نقطتين فقط مع استقبال 18 هدفًا بمعدل يتجاوز هدفين في المباراة الواحدة وهي أرقام تشرح بوضوح حجم الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق.

مباراة الفرصة الأخيرة

المواجهة الوحيدة المتبقية لليفربول خارج ملعبه أمام أحد الكبار ستكون أمام أستون فيلا على ملعب فيلا بارك في الجولة 37 وهي مباراة تحمل طابعًا خاصًا ليس فقط في حسابات النقاط بل أيضًا في محاولة استعادة الهيبة المفقودة خارج أنفيلد.

وقد يمثل تحقيق الفوز في هذه المباراة قد يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق بينما أي نتيجة سلبية أخرى ستؤكد أن الأزمة أعمق من مجرد تعثرات عابرة.

موسم بلا ألقاب

ولم يتوقف التراجع عند حدود الدوري بل امتد إلى جميع البطولات حيث خرج ليفربول خالي الوفاض هذا الموسم.

فعلى الصعيد القاري ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد خسارة قاسية ذهابًا وإيابًا أمام باريس سان جيرمان بمجموع (0-4).

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي تلقى هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة بينما خرج مبكرًا من كأس الرابطة على يد كريستال بالاس بثلاثية دون رد.

أين اختفت شخصية البطل؟

السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه داخل أروقة النادي ماذا حدث للفريق الذي كان يفرض إيقاعه على الجميع؟

وتبدو الإجابة معقدة لكنها ترتبط بعدة عوامل أبرزها التراجع الدفاعي وفقدان الفاعلية الهجومية في المباريات الكبرى إضافة إلى غياب الاستقرار الفني في بعض الفترات.

كما أن الفريق لم يظهر بنفس الروح القتالية التي ميزته في الموسم الماضي خاصة في المباريات خارج ملعبه حيث بدا عاجزًا عن فرض شخصيته.