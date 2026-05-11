المادة 5 تحسم الجدل حول المشاركة في كأس الكونفدرالية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن بنود المادة 5 من لائحة بطولة الدوري الممتاز تحسم المتأهل إلي بطولات إفريقيا سواء دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية.

أكد المصدر أن المادة الخامسة تحسم الجدل بشأن إختيار الأندية المقرر أن تشارك فى البطولات الخاضعة لعباءة الكاف.

أضاف: فى حال طلب الكاف تحديد الأسماء قبل انتهاء المسابقة المحلية، سيتم الاستناد إلى البنود الخاصة بالمادة الخامسة فى لائحة بطولة الدوري اممتاز .

أشار إلي أن المادة الخامسة من لائحة الدوري الممتاز تختص بضمان التمثيل العادل للأندية المصرية فى بطولات إفريقيا.

شدد علي أن المادة الخامسة من لائحة الدوري الممتاز تمنح الأولوية لصاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز للمشاركة فى كأس الكونفدراليةوذلك في حالة تأهل بطل كأس مصر فى بطولات إفريقيا بما يتوافق مع لوائح الكاف.