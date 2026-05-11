شبانة: اتحاد الكرة منتظر فلوس الحكام الأجانب.. لماذا لم يرسلها الزمالك حتى الآن؟

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد المصري لكرة القدم ما زال ينتظر وصول المقابل المالي من الزمالك من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: “اتحاد الكرة منتظر وصول الشيك من الزمالك حتى يتم استقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا، وحتى الآن الشيك الخاص بـ50 ألف دولار لم يصل”.

وأضاف: "طيب هو حكامنا حلوين ولا وحشين؟ يعني إنت ما بعتش الفلوس ليه؟ وليه أعلنت إنك عايز حكام أجانب، وبعدها ظهرت أخبار عن وجود انقسام داخل الزمالك، وإن في أصوات بتطالب بإسناد المباراة لحكام مصريين؟".

وتابع شبانة: "اتحاد الكرة منح الزمالك مهلة حتى صباح الغد لإرسال المبلغ المطلوب لاستقدام الحكام الأجانب، لكن الزمالك يميل في الوقت الحالي لإسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري".