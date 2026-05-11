كواليس غضب معتمد جمال من بنتايج.. ومصير عقوبته في الزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن عتاب شديد من معتمد جمال المدير الفني للزمالك تجاه محمود بنتايج عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، بعد حصول اللاعب على الإنذار الثاني والطرد نتيجة اعتراضه على حكم اللقاء، وهو ما سيحرمه من المشاركة في مباراة العودة المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة.



وأكد خلال برنامجه ستاد المحور أن معتمد جمال انفعل على اللاعب وأكد له أن الاعتراض على الحكم بهذه الطريقة غير مقبول، خاصة أن قرارات الحكم لن تتغير، وأن تصرفه تسبب في خسارة الفريق لجهود لاعب مهم في مواجهة مصيرية.



وأضاف:" وبرر بنتايج انفعاله بسبب القرارات التحكيمية المستفزة، مؤكدًا أن ما حدث جاء بدافع الحماس والغيرة على الفريق، وفي النهاية قرر الجهاز الفني عدم توقيع أي عقوبة على اللاعب، مع توجيه تحذير له ولجميع اللاعبين من تكرار مثل هذه التصرفات فيما تبقى من مباريات الموسم".