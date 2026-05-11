محاولات مكثفة في الزمالك لتجهيز محمد السيد قبل مواجهة اتحاد العاصمة

يسابق الجهاز الطبي بنادي الزمالك الزمن من أجل تجهيز لاعب الفريق محمد السيد، للحاق بمواجهة الإياب المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، ضمن المنافسات القارية، بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكشف الإعلامي جمال الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن محمد السيد تعرض لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن اللقاء الأول أمام الفريق الجزائري.

وأوضح الغندور أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، في محاولة لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مباراة العودة، خاصة في ظل حاجة الفريق لجهوده خلال المرحلة المهمة المقبلة.

وأكدت التقارير أن الجهاز الطبي يتابع حالة اللاعب بشكل يومي من أجل تحديد مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيحسم موقفه النهائي من التواجد في المباراة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استعادة خدمات محمد السيد سريعًا، باعتباره من العناصر التي تمنح الفريق حلولًا فنية داخل الملعب، خاصة في المباريات القوية التي تحتاج إلى جاهزية كبيرة وتركيز مرتفع.

وفي الوقت نفسه، يواصل الزمالك استعداداته القوية لمواجهة العودة، وسط حالة من التركيز الشديد داخل الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم بطاقة التأهل. ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع انتظار القرار النهائي بشأن جاهزية محمد السيد للمشاركة في اللقاء المنتظر أمام ممثل الكرة الجزائرية.