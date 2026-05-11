أضا: أعتب على مجلس إدارة الزمالك لتأخره عن عزاء والد شحاتة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن أول ما فعله محمد شحاتة، لاعب الزمالك، عقب عودته إلى القاهرة بعد وفاة والده.



وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة، بعد خسارة الفريق أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، وتوجه محمد شحاتة من المطار مباشرة إلى مسقط رأسه في المنيا، من أجل التواجد مع أسرته بعد وفاة والده يوم الخميس الماضي، قبل مواجهة الفريق الجزائري بـ48 ساعة".



وتابع: "لدي عتاب على مجلس إدارة نادي الزمالك لتأخره في حضور عزاء والد محمد شحاتة، بحسب ما أكد محمود عبد الرازق شيكابالا".